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Wohnungen am Meer in Agios Nikolaos, Griechenland

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1 Zimmer
3
2 Zimmer
4
7 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 Schlafzimmer in Agios Nikolaos, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Agios Nikolaos, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 65 m²
Zu verkaufen Wohnung von 65 qm in Kreta. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock. Es besteht a…
$342,406
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Agios Nikolaos, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Agios Nikolaos, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 33 m²
Nur 50 Meter von Sandstränden, Cafés am Meer, Tavernen und Restaurants entfernt bietet diese…
$214,889
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Agios Nikolaos, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Agios Nikolaos, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 61 m²
Nur 50 Meter von einem Sandstrand, Cafés am Meer, Tavernen und Restaurants entfernt, bietet …
$395,537
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AdriastarAdriastar
Wohnung 3 Schlafzimmer in Agios Nikolaos, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Agios Nikolaos, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 110 m²
Zum Verkauf Duplex von 110 qm auf Kreta. Das Duplex befindet sich im 2. Stock und 3. Stock. …
$578,429
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Agios Nikolaos, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Agios Nikolaos, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 57 m²
Nur 50 Meter von Sandstränden, Cafés am Meer, Tavernen und Restaurants entfernt, bietet dies…
$401,441
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Agios Nikolaos, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Agios Nikolaos, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 61 m²
Nur 50 Meter von einem Sandstrand, Cafés am Meer, Tavernen und Restaurants entfernt, bietet …
$439,224
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MontbelMontbel
Wohnung 3 Schlafzimmer in Agios Nikolaos, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Agios Nikolaos, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 198 m²
Zu verkaufen Wohnung von 198 qm in Kreta. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es besteht …
$504,163
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