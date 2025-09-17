Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Agios Athanasios
  4. Wohnimmobilien
  5. Ferienhaus
  6. Schwimmbad

Cottages mit Swimmingpool in Agios Athanasios, Griechenland

1 immobilienobjekt total found
Ferienhaus 4 zimmer in Agios Athanasios, Griechenland
Ferienhaus 4 zimmer
Agios Athanasios, Griechenland
Zimmer 4
Fläche 300 m²
Etagenzahl 1
Wir präsentieren Ihnen die Ferienhäuser von 300 m2 mit Grundstücken von 800-1300-2500 m2 und…
$497,437
