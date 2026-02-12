Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Agii Theodori
  4. Wohnimmobilien
  5. Stadthaus
  6. Meerblick

Stadthäuser am Meer in Agii Theodori, Griechenland

Stadthaus Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Reihenhaus 3 zimmer in Agii Theodori, Griechenland
Reihenhaus 3 zimmer
Agii Theodori, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 91 m²
Zum Verkauf Maisonette von 91 qm in Peloponnese. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgeschoss be…
$218,871
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen