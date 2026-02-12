Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Agii Theodori
  4. Wohnimmobilien
  5. Stadthaus

Stadthäuser in Agii Theodori, Griechenland

2 immobilienobjekte total found
Reihenhaus 3 zimmer in Agii Theodori, Griechenland
Reihenhaus 3 zimmer
Agii Theodori, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 91 m²
Zum Verkauf Maisonette von 91 qm in Peloponnese. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgeschoss be…
$218,871
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Reihenhaus in Agii Theodori, Griechenland
Reihenhaus
Agii Theodori, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 91 m²
Etagenzahl 1
Haus von 91 qm auf der Halbinsel Peloponnes steht zum Verkauf. Das Stadthaus befindet sich a…
$219,797
