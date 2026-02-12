Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Agii Theodori
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Meerblick

Wohnungen am Meer in Agii Theodori, Griechenland

2 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Agii Theodori, Griechenland
Wohnung 3 zimmer
Agii Theodori, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Stockwerk 1/1
Zu verkaufen Wohnung von 80 qm in Attica. Die Wohnung befindet sich im 7. Stock. Es besteht …
$247,669
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Wohnung 2 zimmer in Agii Theodori, Griechenland
Wohnung 2 zimmer
Agii Theodori, Griechenland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 52 m²
Stockwerk 1/1
For sale apartment of 52 sq.meters in Peloponnese. The apartment is situated on the 1st floo…
$247,669
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen