Stadthäuser mit Swimmingpool in Agia Marina, Griechenland

1 immobilienobjekt total found
Reihenhaus 6 zimmer in Koropi, Griechenland
Reihenhaus 6 zimmer
Koropi, Griechenland
Zimmer 6
Fläche 250 m²
Etagenzahl 1
Wir bieten Ihnen eine atemberaubende Villa in einer der angesehensten Gegenden im Süden von …
$1,93M
