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Ferienhäuser am Meer in Regionalbezirk Ätolien-Akarnanien, Griechenland

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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Municipality of Nafpaktia, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Municipality of Nafpaktia, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 160 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 160 qm in Peloponnes. Halbgeschoss besteht aus 2 Schlafzimm…
$242,045
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Kaloudi, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Kaloudi, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 96 m²
Zu verkaufen 2-stöckiges Haus von 81 qm in Westpeloponnes. Das Erdgeschoss besteht aus Wohnz…
$194,817
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