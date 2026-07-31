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Häuser am Meer in Ägina, Griechenland

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1 immobilienobjekt total found
Haus 4 Schlafzimmer in Ägina, Griechenland
Haus 4 Schlafzimmer
Ägina, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Zu verkaufen sind zwei Einfamilienhäuser mit einer Gesamtfläche von 160 qm (80 qm + 80 qm) a…
$285,432
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