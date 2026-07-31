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Häuser mit Garage in Ägina, Griechenland

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1 immobilienobjekt total found
Haus 3 Schlafzimmer in Ägina, Griechenland
Haus 3 Schlafzimmer
Ägina, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 168 m²
Einfamilienhaus von 168 qm zum Verkauf in der Livadi von Ägina. Ausgezeichnetes Einfamilienh…
$799,211
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