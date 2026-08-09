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Villen in Regionalbezirk Achaia, Griechenland

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Villa in Municipality of Patras, Griechenland
Villa
Municipality of Patras, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 400 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 400 qm in Peloponnes. Halbgeschoss besteht aus 2 Schlafzimm…
$755,654
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Villa in Egira, Griechenland
Villa
Egira, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 350 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 350 qm in Eastern Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus einem…
$776,944
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Immobilienangaben in Regionalbezirk Achaia, Griechenland

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