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Wohnungen in Regionalbezirk Achaia, Griechenland

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Municipality of Aigialeia
3
5 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 Schlafzimmer in Egira, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Egira, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 50 m²
Zu verkaufen Wohnung von 50 qm in Peloponnes. Die Wohnung befindet sich im 3. Stock. Es best…
$123,974
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Rododafni, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Rododafni, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 100 m²
Zu verkaufen Wohnung von 100 qm in Western Peloponnese. Die Wohnung befindet sich im 4. Stoc…
$188,913
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Kalavryta, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Kalavryta, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 113 m²
Zu verkaufen Wohnung von 113 qm in Eastern Peloponnese. Die Wohnung befindet sich im 2. Stoc…
$200,720
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Egira, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Egira, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 54 m²
Zu verkaufen Wohnung von 54 qm in Peloponnese. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es bes…
$94,457
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Municipality of Patras, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Municipality of Patras, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 50 m²
Zu verkaufen Wohnung von 50 qm in Westpeloponnes. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock. Es …
$82,650
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Eigenschaftstypen in Regionalbezirk Achaia

1 Zimmer

Immobilienangaben in Regionalbezirk Achaia, Griechenland

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