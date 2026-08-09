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Wohnimmobilien in Regionalbezirk Achaia, Griechenland

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Municipality of Patras
9
Municipality of Aigialeia
12
Municipal Unit of Kalavryta
5
Municipality of Kalavryta
5
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27 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Municipality of Erymanthos, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Municipality of Erymanthos, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 271 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 271 qm in Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus 3 Wohnzimmern…
$554,933
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Drosato, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Drosato, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 222 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 222 qm auf der Insel Korfu. Erdgeschoss besteht aus Wohnzim…
$271,563
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Egira, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Egira, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 50 m²
Zu verkaufen Wohnung von 50 qm in Peloponnes. Die Wohnung befindet sich im 3. Stock. Es best…
$123,974
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Villa in Municipality of Patras, Griechenland
Villa
Municipality of Patras, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 400 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 400 qm in Peloponnes. Halbgeschoss besteht aus 2 Schlafzimm…
$755,654
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Reihenhaus in Municipality of Patras, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Patras, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 150 m²
Verkauf Maisonette von 150 qm in Western Peloponnes. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Halbgescho…
$194,817
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Villa in Egira, Griechenland
Villa
Egira, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 350 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 350 qm in Eastern Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus einem…
$776,944
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Kalavryta, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Kalavryta, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 150 m²
Kalavryta Peloponnes Siedlung Kalyvitis Einfamilienhaus von 150 qm auf einem Grundstück von …
$291,341
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Municipality of Patras, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Municipality of Patras, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 352 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 352 qm in Western Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus einem…
$3,78M
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Ferienhaus in Temeni, Griechenland
Ferienhaus
Temeni, Griechenland
Fläche 450 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 450 qm in Peloponnes. Ein herrlicher Blick auf den Berg öff…
$566,740
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Rododafni, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Rododafni, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 100 m²
Zu verkaufen Wohnung von 100 qm in Western Peloponnese. Die Wohnung befindet sich im 4. Stoc…
$188,913
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Akrata, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Akrata, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 272 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 272 qm in Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus 3 Schlafzimme…
$661,197
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Temeni, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Temeni, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 60 m²
Verkauf 1-stöckiges Haus von 60 qm in Eastern Peloponnese. Das Haus besteht aus 2 Schlafzimm…
$295,177
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Drosato, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Drosato, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 148 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 148 qm auf der Insel Korfu. Erdgeschoss besteht aus 2 Schla…
$118,071
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Ferienhaus 6 Schlafzimmer in Municipality of Patras, Griechenland
Ferienhaus 6 Schlafzimmer
Municipality of Patras, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 350 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 350 qm in Peloponnes. Keller besteht aus einer Küche, einem…
$531,319
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Reihenhaus in Valimi, Griechenland
Reihenhaus
Valimi, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 65 m²
Zum Verkauf Maisonette von 65 qm in Peloponnes. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgeschoss bes…
$188,913
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Drosato, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Drosato, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 260 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 260 qm auf der Insel Korfu. Erdgeschoss besteht aus Wohnzim…
$236,142
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Municipality of Patras, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Municipality of Patras, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 360 m²
Verkauf 2-stöckiges Haus von 360 qm in Western Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus Wohnzimme…
$472,283
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Kalavryta, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Kalavryta, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 113 m²
Zu verkaufen Wohnung von 113 qm in Eastern Peloponnese. Die Wohnung befindet sich im 2. Stoc…
$200,720
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Reihenhaus in Municipality of Patras, Griechenland
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Municipality of Patras, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 190 m²
Zum Verkauf Maisonette von 190 qm in Western Peloponnese. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Erdge…
$224,335
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Ferienhaus in Temeni, Griechenland
Ferienhaus
Temeni, Griechenland
Fläche 191 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 191 qm in Western Peloponnes. Es gibt: Sonnenkollektoren fü…
$531,319
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Egira, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Egira, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 54 m²
Zu verkaufen Wohnung von 54 qm in Peloponnese. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es bes…
$94,457
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Patras, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of Patras, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 144 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 144 qm in Western Peloponnes. Das Haus besteht aus 3 Schlaf…
$767,461
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Akrata, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Akrata, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 98 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 98 qm im Osten Peloponnes. Das Haus besteht aus 3 Schlafzim…
$187,733
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Temeni, Griechenland
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Temeni, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 160 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 160 qm im Osten Peloponnes. Halbgeschoss besteht aus einem …
$439,224
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Fläche 191 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 191 qm in Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafz…
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Fläche 100 m²
Verkauf 1-stöckiges Haus von 100 qm in Western Peloponnese. Das Haus besteht aus 2 Schlafzim…
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Municipality of Patras, Griechenland
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Municipality of Patras, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 50 m²
Zu verkaufen Wohnung von 50 qm in Westpeloponnes. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock. Es …
$82,650
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