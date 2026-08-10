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Wohnimmobilien in Awutu Senya East Municipal District, Ghana

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1 immobilienobjekt total found
Haus 3 zimmer in Adwinhuhia, Ghana
Haus 3 zimmer
Adwinhuhia, Ghana
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 600 m²
Teilweise fertiggestelltes 3-Zimmer-Haus* 2 Badezimmer* 2 Toiletten* Geräumiges Wohnzimmer*K…
$43,000
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Immobilienangaben in Awutu Senya East Municipal District, Ghana

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