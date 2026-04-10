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Penthouse 1 zimmer in Zwickau, Deutschland
Penthouse 1 zimmer
Zwickau, Deutschland
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 24 m²
Stockwerk 4/4
Dies ist ein Penthouse-Apartment. Das Gebäude ist architektonisch beeindruckend, wunderschön…
$45,463
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