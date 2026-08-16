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Villen in Wetteraukreis, Deutschland

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Villa 9 zimmer in Bad Vilbel, Deutschland
Villa 9 zimmer
Bad Vilbel, Deutschland
Zimmer 9
Fläche 320 m²
Etagenzahl 2
Schönes Landhaus mit Kamin im französischen Stil in einem ruhigen und ruhigen Vorort Frankfu…
$2,64M
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Villa in Bad Vilbel, Deutschland
Villa
Bad Vilbel, Deutschland
Schlafräume 9
Fläche 320 m²
Etagenzahl 2
Schönes Landhaus mit Kamin im französischen Stil in einem ruhigen und ruhigen Vorort Frankfu…
$2,90M
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