  1. Realting.com
  2. Deutschland
  3. Verwaltungsverband Hardheim Walldurn
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Verwaltungsverband Hardheim Walldurn, Deutschland

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 4 zimmer in 13, Deutschland
Wohnung 4 zimmer
13, Deutschland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 72 m²
Stockwerk 8
Helle Wohnung im Zentrum von Marly - bereit zu bewegen! Zu verkaufen ist ein gepflegtes3,5-Z…
$113,130
Eine Anfrage stellen
