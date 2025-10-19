Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Deutschland
  3. Uckermark
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Uckermark, Deutschland

1 immobilienobjekt total found
Wohnung in Tantow, Deutschland
Wohnung
Tantow, Deutschland
Fläche 400 m²
Stockwerk 1
PRIVATVERKAUF Zum Verkaufen steht ein Mehrfamilienhaus in Tantow, die gesamtfläche beträgt …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Privatverkäufer
Sprachen
Polski
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Uckermark, Deutschland

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen