Reussen, Deutschland

von €7,50M

115–145 m² 2

Kapitulation vor: 2024

Sichere Anlageobjekte in Deutschland "Modern Living" Doppelhaushälfte mit 115 m² Wohnfläche Die zweigeschossige Doppelhaushälfte mit 115m² Wohnfläche, wird nicht unterkellert und in massiver Bauweise mit einem unausgebauten Satteldach errichtet. Es handelt sich um ein KfW-Effizienzhaus 55. Das Erdgeschoss wird mit einem Eingangsbereich, einem Gäste WC, dem offenen Küchenbereich, dem Wohn- und Esszimmer mit einer Terrasse, einem Hauswirtschaftsraum/Abstellrau­m unter der Massivtreppe zum Obergeschoss ausgestattet. Im Obergeschoss befinden sich ein Tageslicht-Bad, zwei Kinder- oder Arbeitszimmer, das Schlafzimmer und der Flurbereich. Über eine Bodeneinschubtreppe ist das Dachgeschoss zu Revisionszwecken erreichbar. Da der Erwerb direkt vom Bauträger erfolgt, fallen keine zusätzlichen Maklerkosten an. Es handelt sich hier um einen Pauschalfestpreis, inklusive Grundstück und bezugsfertig, ohne weitere Nebenkosten wie Erschließung, Ausbau, Malerarbeiten, Belag, usw. Optional kann eine PV-Anlage mit Speicher erworben werden. (Außenanlagen sind nicht Bestandteil). "Modern Family" Doppelhaushälfte mit 145 m² Wohnfläche Die dreigeschossige Doppelhaushälfte mit ca. 145 m² Wohnfläche, wird nicht unterkellert und in massiver Bauweise mit einem ausgebauten Dachstudio (ca. 28 m² Wohnfläche) errichtet. Es handelt sich um ein KfW-Effizienzhaus 55. Das Erdgeschoss wird mit einem Eingangsbereich, einem Gäste WC mit Dusche, dem offenen Küchenbereich, dem Wohn- und Esszimmer mit einer Terrasse, einem Hauswirtschaftsraum unter der Massivtreppe zum Obergeschoss, ausgestattet. Im Obergeschoss befinden sich ein Tageslicht-Bad, zwei Kinder- oder Arbeitszimmer, das Schlafzimmer und der Flurbereich. Über eine Massivtreppe gelangt man zum ausgebauten Dachstudio (ca. 28 m² Wohnfläche). Da der Erwerb direkt vom Bauträger erfolgt, fallen keine zusätzlichen Maklerkosten an. Es handelt sich hier um einen Pauschalfestpreis, bezugsfertig, ohne weitere Nebenkosten wie Erschließung, Ausbau, Malerarbeiten, Belag, usw. Optional kann eine PV-Anlage mit Speicher erworben werden. (Außenanlagen sind nicht Bestandteil) Es handelt sich hier um unverbindliche Visualisierungen. Diese können sich nach örtlichen Gegebenheiten und Auflagen ändern. Weitere Anlageprojekte in Deutschland, von 4 Häusern (1,2 Mio. EUR) bis 180 Häusern 90,0 Mio. EUR) sind auf Anfrage verfügbar.