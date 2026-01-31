Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Deutschland
  3. Sachsenheim
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Sachsenheim, Deutschland

1 immobilienobjekt total found
Haus 8 zimmer in L 1141, Deutschland
Haus 8 zimmer
L 1141, Deutschland
Zimmer 8
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 240 m²
Etagenzahl 3
1-2 Familienhaus freiszehend mit Garten und separatem Geräteschuppen und PKW-Stellplätze; Te…
$777,142
