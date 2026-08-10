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Geschäft 9 700 m² in Saarbrücken, Deutschland
Geschäft 9 700 m²
Saarbrücken, Deutschland
Fläche 9 700 m²
Ketten-Hypermarket mit einer KFC-Niederlassung / + Filialen von 2 anderen bekannten Kettenun…
$12,79M
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Geschäft 9 700 m² in Saarbrücken, Deutschland
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Saarbrücken, Deutschland
Fläche 9 700 m²
Ein Netz-Hypermarket mit einer Filiale von KFC/+ Niederlassungen von 2 anderen bekannten Net…
$12,90M
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