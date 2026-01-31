Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Gewerbeimmobilien in Saalekreis, Deutschland

2 immobilienobjekte total found
91,000 m² Industrial Site near Leipzig – For Sale with Leaseback Option in Wettin Lobejun, Deutschland
91,000 m² Industrial Site near Leipzig – For Sale with Leaseback Option
Wettin Lobejun, Deutschland
Fläche 91 000 m²
Diese Industrie- und Logistikimmobilie bietet eine Gesamtfläche von ca. 100.000 m2 mit mehre…
$12,02M
MwSt.
Privatverkäufer
Sprachen
English, Deutsch, Română
Hotel 26 m² in Merseburg, Deutschland
Hotel 26 m²
Merseburg, Deutschland
Fläche 26 m²
Hotelzimmer in einer Burg im Bundesstaat Sachsen-Anhalt, der Stadt Shkopau. Das Schloss des …
$152,478
