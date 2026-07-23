Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Deutschland
  3. Landkreis Roth
  4. Gewerbeimmobilien

Gewerbeimmobilien in Landkreis Roth, Deutschland

;
1 immobilienobjekt total found
Hot deal. Hotel and land for sale in Grossweingarten, Deutschland
Band Heißes Angebot
Hot deal. Hotel and land for sale
Grossweingarten, Deutschland
Fläche 2 100 m²
Etagenzahl 4
ImmobilienbeschreibungDieses traditionelle Hotel mit angeschlossenem Restaurant befindet sic…
$1,37M
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Privatverkäufer
Sprachen
English
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen