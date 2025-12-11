Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Deutschland
  3. Kreis Rendsburg-Eckernförde
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Kreis Rendsburg-Eckernförde, Deutschland

Schlei Ostsee
4
4 immobilienobjekte total found
Studio 1 Schlafzimmer in Damp, Deutschland
Studio 1 Schlafzimmer
Damp, Deutschland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 33 m²
Etagenzahl 5
$177,882
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 zimmer in Damp, Deutschland
Wohnung 1 zimmer
Damp, Deutschland
Zimmer 1
Fläche 33 m²
Etagenzahl 5
Dump ist ein malerisches Resort an der Ostsee, das natürliche Schönheit mit moderner Infrast…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Damp, Deutschland
Wohnung 2 zimmer
Damp, Deutschland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 61 m²
Etagenzahl 5
Direkte Lage an der Ostseeküste mit Strand, Yachthafen und Wassersport🚗 Gute Zugänglichkeit …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Sky ApartmentsSky Apartments
Studio 1 zimmer in Damp, Deutschland
Studio 1 zimmer
Damp, Deutschland
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 33 m²
Stockwerk 2/5
Wohnen & Investieren im Ostseeheilbad Damp 🏖️ Exklusives Neubauprojekt im Kurort Damp – L…
$218,087
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Eigenschaftstypen in Kreis Rendsburg-Eckernförde

1 Zimmer

Immobilienangaben in Kreis Rendsburg-Eckernförde, Deutschland

mit Garage
mit Terrasse
mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen