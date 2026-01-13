Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Deutschland
  3. Nordrhein-Westfalen
  4. Wohnimmobilien
  5. Studio

Studio-Wohnungen in Nordrhein-Westfalen, Deutschland

2 immobilienobjekte total found
Studio 2 zimmer in Gelsenkirchen, Deutschland
Studio 2 zimmer
Gelsenkirchen, Deutschland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Wir warten auf alle Käufer im Büro des Unternehmens. Melden Sie sich für eine Kauf- / Verkau…
$95,408
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
ELEMENTA
Sprachen
English, Русский, Deutsch
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Studio 2 zimmer in Gelsenkirchen, Deutschland
Studio 2 zimmer
Gelsenkirchen, Deutschland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Etagenzahl 5
Wir warten auf alle Käufer im Büro des Unternehmens. Melden Sie sich für eine Kauf- / Verkau…
$83,773
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
ELEMENTA
Sprachen
English, Русский, Deutsch
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Nordrhein-Westfalen, Deutschland

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen