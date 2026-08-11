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Anlageimmobilien in Main-Taunus-Kreis, Deutschland

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Investition 80 m² in Eschborn, Deutschland
Investition 80 m²
Eschborn, Deutschland
Schlafräume 3
Fläche 80 m²
Etagenzahl 2
Kindergarten in einem Wohnhaus / Neubau im ersten Stock mit zentraler Lage - eine ideale Inv…
$2,90M
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