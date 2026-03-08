Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Deutschland
  3. Markischer Kreis
  4. Wohnimmobilien
  5. Penthouse

Penthäuser in Markischer Kreis, Deutschland

1 immobilienobjekt total found
Penthouse 3 zimmer in Lüdenscheid, Deutschland
Penthouse 3 zimmer
Lüdenscheid, Deutschland
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 49 m²
Stockwerk 3/3
🏠 Eine gemütliche 3-Zimmer-Wohnung im Zentrum von Lüdenscheid ist eine großartige Investitio…
$82,696
Immobilienangaben in Markischer Kreis, Deutschland

