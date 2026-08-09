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Büroflächen in Landkreis Offenbach, Deutschland

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Büro 19 800 m² in Obertshausen, Deutschland
Büro 19 800 m²
Obertshausen, Deutschland
Fläche 19 800 m²
Etagenzahl 20
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Büro 19 800 m² in Obertshausen, Deutschland
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Obertshausen, Deutschland
Fläche 19 800 m²
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