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Geschäfte in Landkreis Neu Ulm, Deutschland

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Geschäft 1 000 m² in Senden, Deutschland
Geschäft 1 000 m²
Senden, Deutschland
Fläche 1 000 m²
Neuer Netz-Supermarkt (Lieferung - 2021 ) in Ulm mit Langzeitmiete. Gesamtfläche: ca. 1000 …
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Geschäft 1 000 m² in Senden, Deutschland
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Senden, Deutschland
Fläche 1 000 m²
Neuer Kettenmarkt (Lieferung - 2021) in Ulm mit einem langen Mietvertrag.Gesamtfläche: ca. 1…
$4,18M
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