Koemmlitz, Deutschland

von €400,000

145 m² 2

Kapitulation vor: 2024

Sichere Anlageobjekte in Deutschland mit Entwicklungspotential - 5 Reihenhäuser "Modern Family" Reihenhäuser mit 145 m² Wohnfläche Die dreigeschossigen Reihenhäuser mit ca. 145 m² Wohnfläche, werden nicht unterkellert und in massiver Bauweise mit einem ausgebauten Dachstudio (ca. 28 m² Wohnfläche) errichtet. Es handelt sich um ein KfW-Effizienzhaus 55. Das Erdgeschoss wird mit einem Eingangsbereich, einem Gäste WC mit Dusche, dem offenen Küchenbereich, dem Wohn- und Esszimmer mit einer Terrasse, einem Hauswirtschaftsraum unter der Massivtreppe zum Obergeschoss, ausgestattet. Im Obergeschoss befinden sich ein Tageslicht-Bad, zwei Kinder- oder Arbeitszimmer, das Schlafzimmer und der Flurbereich. Über eine Massivtreppe gelangt man zum ausgebauten Dachstudio (ca. 28 m² Wohnfläche). Da der Erwerb direkt vom Bauträger erfolgt, fallen keine zusätzlichen Maklerkosten an. Es handelt sich hier um einen Pauschalfestpreis, bezugsfertig, mit PV-Anlage und Speicher, ohne weitere Nebenkosten wie Erschließung, Ausbau, Malerarbeiten, Belag, usw. (Außenanlagen sind nicht Bestandteil)