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Geschäfte in Landkreis Esslingen, Deutschland

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Geschäft 800 m² in Esslingen am Neckar, Deutschland
Geschäft 800 m²
Esslingen am Neckar, Deutschland
Fläche 800 m²
Der neue ROSSMANN Netzspeicher im Erdgeschoss eines Wohngebäudes mit langer Leasing. Anzahl…
$4,03M
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Geschäft 1 100 m² in Sielmingen, Deutschland
Geschäft 1 100 m²
Sielmingen, Deutschland
Fläche 1 100 m²
Der neue Lidl-Supermarkt im Erdgeschoss eines Wohngebäudes mit einem langen Mietvertrag (für…
$4,84M
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Geschäft 1 100 m² in Sielmingen, Deutschland
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Sielmingen, Deutschland
Fläche 1 100 m²
Neuer Supermarkt Lidl im ersten Stock eines Wohngebäudes mit einem langen Mietvertrag (für 1…
$4,88M
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Geschäft 800 m² in Esslingen am Neckar, Deutschland
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Esslingen am Neckar, Deutschland
Fläche 800 m²
Rossmann-Kettenlager mit hohem Ertrag im Vorort Stuttgart im Erdgeschoss in einem Wohnhaus m…
$4,07M
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