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Wohnimmobilien in Landkreis Böblingen, Deutschland

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1 immobilienobjekt total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Malmsheim, Deutschland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Malmsheim, Deutschland
Schlafräume 2
Fläche 45 m²
Etagenzahl 4
Die gepflegte 2-Zimmer-Wohnung befindet sich im ersten Stock Wohnung Gebäude, in einer ausge…
$371,812
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