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Wohnimmobilien in Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Deutschland

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Wohnung 2 zimmer in Kochel am See, Deutschland
Wohnung 2 zimmer
Kochel am See, Deutschland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 1/3
Zum Verkauf eine gemütliche Euro-two mit modernen Euro Reparaturen. Das Layout umfasst ein i…
$509,560
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Immobilienangaben in Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Deutschland

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