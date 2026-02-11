Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Mehrfamilienhäuser in Kreis Recklinghausen, Deutschland

Miethaus 3 578 m² in Datteln, Deutschland
Miethaus 3 578 m²
Datteln, Deutschland
Fläche 3 578 m²
Etagenzahl 4
Hoch rentable Anlage mit guten kurzfristigen Aussichten!1) Wohnungsbau mit 10 WohnungenBauja…
$2,32M
Miethaus 1 623 m² in Recklinghausen, Deutschland
Miethaus 1 623 m²
Recklinghausen, Deutschland
Fläche 1 623 m²
Etagenzahl 5
Mehrfamilienhaus zu verkaufen in Recklinghausen, Deutschland Haus im Zentrum von Recklingha…
$2,34M
Miethaus 587 m² in Sickingmuhle, Deutschland
Miethaus 587 m²
Sickingmuhle, Deutschland
Fläche 587 m²
Etagenzahl 3
Mehrfamilienhaus in Deutschland in 45772 Marl Mehrfamilienhaus zum Verkauf in der Stadt Mar…
$902,918
