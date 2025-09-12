Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  2. Deutschland
  3. Hessen
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Fertiges Geschäft

Business zum Verkauf in Hessen, Deutschland

gewerbeimmobilien
63
hotels
16
büros
6
mietwohnhäuser
15
Fertiges Geschäft 9 000 m² in Frankfurt am Main, Deutschland
Fertiges Geschäft 9 000 m²
Frankfurt am Main, Deutschland
Fläche 9 000 m²
Die geplante Investition umfasst 5 Gebäude in gutem Zustand mit Wohn- und Gewerbeflächen und…
$18,54M
