Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Deutschland
  3. Görlitz
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Fertiges Geschäft

Business zum Verkauf in Görlitz, Deutschland

Fertiges Geschäft Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Pflegeimmobilie mit langfristiger Rendite – Investieren Sie in Boxberg (Sachsen) in Boxberg/O.L., Deutschland
Pflegeimmobilie mit langfristiger Rendite – Investieren Sie in Boxberg (Sachsen)
Boxberg/O.L., Deutschland
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 56 m²
Etagenzahl 2
🔹 Etabliertes Pflegeobjekt mit 56 Einheiten – 51 Einzelapartments, 5 Doppelapartments – Lang…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen