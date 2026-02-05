Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Gewerbeimmobilien in Görlitz, Deutschland

3 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 3 200 m² in Niesky, Deutschland
TOP TOP
Gewerbefläche 3 200 m²
Niesky, Deutschland
Fläche 3 200 m²
Ohne Provision / Ohne Makler - Direkt Verkauf - Gewerbeanwesen im Dreiländereck DE / PL …
$908,958
Pflegeimmobilie mit langfristiger Rendite – Investieren Sie in Boxberg (Sachsen) in Boxberg/O.L., Deutschland
Pflegeimmobilie mit langfristiger Rendite – Investieren Sie in Boxberg (Sachsen)
Boxberg/O.L., Deutschland
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 56 m²
Etagenzahl 2
🔹 Etabliertes Pflegeobjekt mit 56 Einheiten – 51 Einzelapartments, 5 Doppelapartments – Lang…
Preis auf Anfrage
Hotel 34 m² in Uhyst (Spree), Deutschland
Hotel 34 m²
Uhyst (Spree), Deutschland
Fläche 34 m²
Apartments in einer fünfgeschossigen Schlossresidenz im Dorf Uist (eine Autostunde von Dresd…
$199,035
