Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Deutschland
  3. Ginsheim-Gustavsburg
  4. Gewerbeimmobilien

Gewerbeimmobilien in Ginsheim-Gustavsburg, Deutschland

1 immobilienobjekt total found
„Gateway to Europe – Gemischt genutzte Investment-Immobilie nahe Flughafen Frankfurt“ in Gustavsburg, Deutschland
„Gateway to Europe – Gemischt genutzte Investment-Immobilie nahe Flughafen Frankfurt“
Gustavsburg, Deutschland
Fläche 1 632 m²
Etagenzahl 1
ZU VERKAUFEN – Attraktive gemischt genutzte Gewerbeimmobilie in Ginsheim-Gustavsburg (Großra…
$2,32M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Privatverkäufer
Sprachen
English, Deutsch
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen