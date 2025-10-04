Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Deutschland
  3. Falkensee
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Falkensee, Deutschland

1 immobilienobjekt total found
Haus 6 zimmer in 6, Deutschland
UP UP
Haus 6 zimmer
6, Deutschland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
$1,99M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Privatverkäufer
Sprachen
Русский
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen