Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Georgien
  3. Munizipalität Tianeti
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Munizipalität Tianeti, Georgien

1 immobilienobjekt total found
Haus 4 zimmer in , Georgien
TOP TOP
Haus 4 zimmer
, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 7 798 m²
Etagenzahl 1
Mountain Retreat with almost 8,000 m² of Land – Near Tianeti (1h40 from Tbilisi) Price: $…
$199,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Privatverkäufer
Sprachen
English
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Munizipalität Tianeti, Georgien

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen