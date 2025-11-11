Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Georgien
  3. Munizipalität Telawi
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa
  6. Garten

Villa mit Garten kaufen in Munizipalität Telawi, Georgien

Villa 4 zimmer in , Georgien
Villa 4 zimmer
, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 195 m²
Etagenzahl 2
Welcome to a unique gated eco-community of 14 luxurious premium-class villas, located in the…
$400,000
Eine Anfrage stellen
Villa 4 zimmer in Kisischewi, Georgien
Villa 4 zimmer
Kisischewi, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 209 m²
Etagenzahl 1
A premium wine and tourism project founded in 2008 by a German entrepreneur in the heart of …
$400,000
Eine Anfrage stellen
