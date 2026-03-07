Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Langfristige Miete von wohnungen in Rajon Suchum, Georgien

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 2 zimmer in Abchasien, Georgien
Wohnung 2 zimmer
Abchasien, Georgien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 2/12
Wohnung zur Miete in Saburtalo• 60 qm• 1 Schlafzimmer• Boden 5/12• $800ID 139543
$800
pro Monat
Eine Anfrage stellen
