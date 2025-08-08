Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Georgien
  3. Ratscha-Letschchumien und Niederswanetien
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Investition

Anlageimmobilien in Ratscha-Letschchumien und Niederswanetien, Georgien

Investition Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Commercial Property with Strategic Investment Potential in the Heart of Racha! A unique opportunity to acquire a former wine house in Ambrolauri, Georgien
Commercial Property with Strategic Investment Potential in the Heart of Racha! A unique opportunity to acquire a former wine house
Ambrolauri, Georgien
Fläche 1 000 m²
VERKAUF – Gewerbeimmobilien mit strategischem Investitionspotenzial im Herzen von Racha! Ein…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen