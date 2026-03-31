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Betriebsgebäude in Munizipalität Qwareli, Georgien

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🍇 Operating Winery for Sale in Kakheti – Ideal Business Investment! in Munizipalität Qwareli, Georgien
🍇 Operating Winery for Sale in Kakheti – Ideal Business Investment!
Munizipalität Qwareli, Georgien
Fläche 20 000 m²
🍇 Betriebswein zum Verkauf in Kakheti – Ideal Business Investment!Zu verkaufen: ein voll aus…
$1,20M
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🏭 For Sale – Modern Winery in Gremi, Kakheti in 1 st, Georgien
🏭 For Sale – Modern Winery in Gremi, Kakheti
1 st, Georgien
🏭 Verkauf – Moderne Weinkellerei in Gremi, Kakheti📍 Lage: Dorf von Gremi, neben dem Gremi Kl…
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