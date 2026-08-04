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Stadthäuser in Munizipalität Osurgeti, Georgien

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Reihenhaus in Shekvetili, Georgien
Reihenhaus
Shekvetili, Georgien
Fläche 455 m²
Verkauf eines großen Stadthauses auf der ersten Linie des Meeres in Shekvetili 🏖️🏠📍 Standort…
$370,000
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Immobilienangaben in Munizipalität Osurgeti, Georgien

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