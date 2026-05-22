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Betriebsgebäude in Munizipalität Osurgeti, Georgien

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Produktion 2 300 m² in Osurgeti, Georgien
Produktion 2 300 m²
Osurgeti, Georgien
Fläche 2 300 m²
Etagenzahl 2
🚀Fertiger Produktionskomplex zum Verkauf in Ozurgeti📍 Lage: Rathaus, Ozurgeti🚛 Zum kommerzie…
$1,60M
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