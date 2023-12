Oval in Batumi

Batumi, Georgien

von €93,293

27–48 m² 2

Kapitulation vor: 2023

Das moderne Hotel- und Wohnkomplex Alliance Privilege ( Alliance Privilage ) befindet sich an der ersten Linie im Stadtzentrum am Batumi Boulevard. Das Gebäude hat 54 Stockwerke. Der Komplex besteht aus zwei Teilen: Luxusapartments und einem Fünf-Sterne-Hotel « Mariott », das sich in den ersten zwölf Etagen befindet. Wohngebäude haben originale moderne Layouts. Die Wohnung kann wie mit Vollausstattung ( Möbel und Design ) gekauft werden. Sie können auch eine Unterkunft in einem Aufräumzustand kaufen. Komplexe Infrastruktur: - Parken; - Pool; - Spa; - Fitnesscenter; - Cafés und Restaurants; - Casino. In der Nähe des Komplexes gibt es alles Notwendige für Leben und Unterhaltung ( Cafés, Restaurants, Wandergebiete, Honig. Institutionen ). Der Komplex befindet sich auch in der ersten Linie am Meer.