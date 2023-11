Cube in Batumi

Batumi, Georgien

Ein Hotel und ein Wohnkomplex für einen dauerhaften Aufenthalt, auch mit Tieren. Es ist möglich, sich der Verwaltung des Strafgesetzbuchs zu ergeben. Wyndham Quarter Start des New Boulevard 3 km vom Flughafen entfernt 250m zum Meer 100 m vom Raduga-Komplex entfernt Bauadresse des Komplexes: Batumi, Adlia Lieferung des Komplexes in einem weißen Rahmen – Mai 2025 Lieferung des Komplexes mit Reparatur – Dezember 2025 Zinsfreier Ratenzahlungsplan bis Ende 2025 400 Wohnungen unterschiedlicher Größe und mit unterschiedlichen Layouts. 18 Stockwerke Der Komplex wird von einer internationalen Verwaltungsgesellschaft verwaltet Infrastruktur: Grünfläche und Spielplatz. Auf der Whirlpool-Terrasse im Freien. Multifunktionssportplatz für Tennis, Fußball, Basketball. Wohnbereich: von 37,64 m2 bis 139,33 m2 Deckenhöhe: 2,8 Wohnungen können gekauft werden: ohne Reparatur; mit Reparatur, aber ohne Möbel; mit Reparatur « schlüsselfertig ». Reparaturkosten – 600 $ / m2. Die Reparatur der Wohnung « schlüsselfertig » umfasst nicht nur Endbearbeitungsarbeiten und Materialien in der Wohnung, sondern auch Möbel, Ausrüstung, Sanitär usw. Haushaltszubehör. Die Kosten für die Nutzung der Infrastruktur des Komplexes – 0,7 $ / m2 aus dem Wohnbereich, jedoch nicht mehr als 35 $ pro Monat. Lieferung von Wohnungen an die Geschäftsleitung Wenn die Wohnung an die Verwaltungsgesellschaft übergeben wird, werden die Einnahmen aus dem Mietvertrag in Höhe von 60% des Gewinns an den Eigentümer der Wohnung übertragen, 40% des Gewinns verbleiben bei Großbritannien. Zahlungsschema 1 000 $ – Rüstung ( Tag / zwei ) 30% – Anzahlung ( umfassen 1.000 $ Reservierung ). Zinsfreie Rate bis Dezember 2025 mit monatlichen oder vierteljährlichen Zahlungen. Arten von Wohnungen: Studios, 1 + 1, 2 + 1. Arten aus der Wohnung: auf See, Flughafen, LCD « Regenbogen », Berge. Aufzüge sind für Karteninhaber kostenlos. Der Komplex wird von einer internationalen Verwaltungsgesellschaft verwaltet: « IPM » International Property Management. Sie können selbst Reparaturen durchführen. Sie können sich ohne Strafgesetzbuch mieten.