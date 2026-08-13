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Wohnimmobilien in Munizipalität Lentechi, Georgien

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1 immobilienobjekt total found
Haus 5 zimmer in Kutaisi — Tsqaltubo — Tsageri — Lentekhi — Lasdili, Georgien
Haus 5 zimmer
Kutaisi — Tsqaltubo — Tsageri — Lentekhi — Lasdili, Georgien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 310 m²
Stockwerk 3/3
#19236529Villa, am Fuße von Stara Planina, unter grüner und schöner Natur, im ökologisch sau…
$199,803
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Immobilienangaben in Munizipalität Lentechi, Georgien

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