Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Georgien
  3. Munizipalität Lantschchuti
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Meerblick

Häuser am Meer in Munizipalität Lantschchuti, Georgien

;
1 immobilienobjekt total found
Haus 7 zimmer in Grigoleti, Georgien
Haus 7 zimmer
Grigoleti, Georgien
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 550 m²
Etagenzahl 4
📍 Erste Meereslinie • Privater Zugang zum Sandstrand • Möglichkeit zur Erlangung einer georg…
$550,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Privatverkäufer
Sprachen
English
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Munizipalität Lantschchuti, Georgien

mit Terrasse
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen