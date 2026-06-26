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Wohnungen in der Nähe des Golfclubs in Kobuleti, Georgien

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studio-wohnungen
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1 Zimmer
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2 Zimmer
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1 immobilienobjekt total found
Wohnung 1 zimmer in Kobuleti, Georgien
Wohnung 1 zimmer
Kobuleti, Georgien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Stockwerk 8/28
Wellness Resort Swiss Clinic 5* KOBULETI20% Anzahlung = 12,200 USDStudio 35 m2 - $61,000 USD…
$24,797
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